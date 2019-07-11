Скончалась звезда фильма «Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Скончалась американская актриса Денис Никерсон, которая сыгравшая маленькую любительницу жвачек Виолетту Бьюргард в киноленте «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

В последнее время Никерсон боролась с пневмонией. Ее родные собирали в интернете средства на лечение актрисы. Незадолго до смерти «для облегчения страданий» Никерсон начали давать морфин. Артистке было 62 года.

Никерсон родилась в 1957 году в Нью-Йорке. Она дебютировала как актриса в телесериале «Флиппер».В 13-летнем возрасте ее взяли на роль в экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Также Никерсон снялась в комедии «Улыбка», и в лентах «Ребенок из стекла» и «От нуля до шестидесяти», сообщает ВВС.