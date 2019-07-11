Тренер утонувшей в Польше гандболистки рассказал о подозреваемых

Тренер утонувшей в Польше российской гандболистки Екатерины Королевой рассказал о молодом человеке, который сопровождал 20-летнюю спортсменку в ту ночь, когда она утонула.

Виталий Волынченко сказал «360» о том, что приятель Королевой из мужской сборной по гандболу в настоящее время является одним из подозреваемых в гибели спортсменки в Польше. Именно он вытащил девушку из воды, после того как они искупались в пруду.

«Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой», - уточнил Волынченко.

По словам тренера, спортсмены просто дружили. Имя он отказался называть, потому что пока идет расследование, он не хочет быть голословным. Мужчина рассказал, что друг погибшей вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что игрок женской сборной России Екатерина Королева погибла в Польше, когда там происходил ЧЕ по пляжному гандболу. Девушка решила искупаться в водоеме рядом с кортами и утонула.

Чемпионат Европы проходил в польском Старе-Яблонки 2-7 июля. Сборная России стала девятой.