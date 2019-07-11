Автобус попал под мощный камнепад в Китае: видео с места

На юго-западе Китая на скоростной трассе автобус с почти 30 пассажирами попал под камнепад, в результате чего погибли восемь человек, еще 16 пострадали.

Инцидент произошел 11 июля в 14.05 по местному времени в провинции Сычуань. В автобусе находились два водителя и 28 пассажиров. Транспортное средство ехало в город Чэнду.

На место ДТП оперативно приехали спасатели и медики. Изначально сообщалось о четырех жертвах, однако в ходе поисковой операции еще четырех погибших обнаружили под каменной глыбой.