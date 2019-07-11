CAS отменил решение о пожизненном отстранении Виталия Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Теперь он может посещать или принимать участие Олимпиадах без ограничений.

«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года аннулировано», - сообщается в судебных документах.

В 2017 году исполком МОК объявил Мутко персоной нон-грата на своих соревнованиях. Спортивные чиновники посчитали его одним из ответственных за скандал с допингом. Теперь международный суд пришел к выводу, что МОК неправомерно дисквалифицировал Мутко.