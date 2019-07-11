Как вернуть задаток за квартиру: советы юриста

При покупке квартиры продавец может потребовать задаток: процент от суммы сделки, который подтверждает намерение о покупке жилплощади. Однако по разным причинам сделка может не состояться, - по вине продавца или покупателя - а задаток не всегда возвращается. Сайт aif.ru поговорил с юристом Натаном Будовницем о том, в чем состоит отличие задатка от аванса, а также в каких случаях его можно вернуть.

По словам Будовница, любая сумма считается по умолчанию авансом, если стороны не заключили соглашение о задатке. Он отметил, что и аванс, и задаток - это сумма, которая является своего рода обеспечением сделки. Разница только состоит в том, что аванс, если сделка не состоялась, всегда возвращается, а задаток - лишь при определенных условиях.

«В законе сказано, что все является авансом, если только в договоре прямо не прописано, что это задаток. Когда вносится аванс, то он возвращается вне зависимости от того, кто виноват в том, что сделка не состоялась»,- рассказал юрист.

С задатком условия другие, как поясняет Будовниц, он подразумевает некую ответственность, возлагаемую на то лицо, которое виновато в срыве сделки. Задаток возвращается, если сделка не состоялась по вине продавца квартиры, например, если он не предоставил в определенный срок нужные документы.

Если, например, человек получил задаток и по его вине сделка не состоялась, то он должен вернуть его в двойном размере. А если сделка не состоялась по вине человека, который передавал задаток, то данная сумма ему не возвращается, уточняет Будовниц.

При составлении договора о задатке, стороны должны прописать в нем все возможные условия в том числе те, которые касаются получения банковского кредита. А также будет возвращен задаток или нет в случае отказа банка, зависит от того, что указано в договоре.

Если стороны не заключили соглашение о задатке, то внесенная сумма будет считаться авансом. Но в этом случае, по словам эксперта, обязательно должна быть хотя бы расписка о даче и получении денег. Если нет никакого документального подтверждения, то средства не удастся вернуть.