Военные Южной Кореи на радарах увидели шлейф неизвестного летающего объекта

Южнокорейские военные зафиксировали на экранах радаров шлейф неопознанного летающего объекта в закрытой зоне вблизи военно-демаркационной линии с КНДР. Об этом сообщает информагентство «Ренхап».

По предположениям южнокорейского военного источника, объект находился на высоте около 4,5 километра. Он пролетел через военно-демаркационную линию, в данный момент на экранах радаров его не видно. Источник отметил, что это могли быть беспилотник, самолет, вертолет, аэростат или просто стая птиц.

Военные пытаются выяснить принадлежность неопознанного объекта. На его перехват подняты в воздух самолет и вертолет вооруженных сил Южной Кореи.