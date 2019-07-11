Суд Евросоюза снял санкции с Януковича

Суд ЕС снял санкции с бывшего украинского президента Виктора Януковича и членов его команды, сказано в пресс-релизе организации.

Данное решение касается ограничений, которые вводились с 2016 по 2018 год, под них попали экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, глава администрации Януковича Андрей Клюев, сын Януковича Александр, бывший глава Нацбанка Сергей Арбузов.

Однако санкции в отношении еще 12 соратников бывшего украинского лидера остаются в силе, пишет РИА Новости.

Напомним, ЕС включил Виктора Януковича и его команды в список санкций в 2014 году, когда было заведено уголовное производство о хищении бюджетных средств, которое начали новые власти страны. Активы этих людей за рубежом были заморожены. Каждый год действие ограничений продлевалось.

Семья Януковича обжаловала санкции в суде, после чего Совет ЕС изменил основания для того, чтобы сохранить в списке санкций фамилии фигурантов. Большая часть их них осталась под санкциями из-за того, что «в отношении низ ведется уголовное преследование».

Ранее бывший глава Украины Виктор Янукович изъявил желание вернуться на историческую родину, когда Владимир Зеленский станет президентом страны.