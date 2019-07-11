«Декоративный мэр»: Кличко обвинил Зеленского в планах разделить полномочия

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский выразил желание забрать часть его полномочий для передачи их председателю Киевской горадминистрации.

По словам киевского градоначальника, его встреча с главой государства состоялась 10 июля. Президент подтвердил намерения разделись полномочия в управлении украинской столицей.

«Председатель Киевской горадминистрации - его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», - сказал Кличко в видеообращении в Facebook.

Мэр отметил, что сказал Зеленскому о том, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий является возвращением «методов Януковича» (четвертого украинского президента). Кличко уверен, что киевский мэр будет исполнять лишь декоративную функцию, а Зеленский якобы хочет «спустить» сверху своего человека без каких-либо обязательств перед киевлянами.

«Если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть состоятся досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», - подытожил Кличко.

Напомним, в 2010 году Виктор Янукович разделил должности избранного мэра и Киевского горадминистрации, однако в 2014 году Петр Порошенко вновь объединил их.