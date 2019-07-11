Боливия хочет купить у России военную технику

Боливийский президент Эво Моралес подтвердил намерение своего государства приобрести российскую военную технику, в особенности вертолеты.

«ВВС рекомендует покупку техники у России, для (сил - прим. ред.) гражданской обороны, так как происходят наводнения и природные катастрофы», - сказал он в интервью РИА Новости.

Моралес прибыл с рабочим визитом в Москву в четверг. На встрече Путин заявил, что у России и Боливии есть большой потенциал для развития связей в экономической сфере.