Боливия хочет купить у России военную технику
По его словам, ВВС страны рекомендует покупку у РФ техники для сил гражданской обороны.
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Боливийский президент Эво Моралес подтвердил намерение своего государства приобрести российскую военную технику, в особенности вертолеты.
«ВВС рекомендует покупку техники у России, для (сил - прим. ред.) гражданской обороны, так как происходят наводнения и природные катастрофы», - сказал он в интервью РИА Новости.
Моралес прибыл с рабочим визитом в Москву в четверг. На встрече Путин заявил, что у России и Боливии есть большой потенциал для развития связей в экономической сфере.