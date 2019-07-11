Путин заявил, что у РФ и Боливии большой потенциал для развития экономических связей

У России и Боливии большой потенциал для развития экономических связей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с боливийским коллегой Эво Моралесом, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

Российский лидер отметил, что в первом квартале этого года товарооборот между странами вырос в 2,5 раза. Президент также напомнил и об инвестиционных проектах.

«Наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы, вот “Газпром ” вложил... в развитие нефтегазовое. ”Росатом” возводит центр ядерных исследований в вашей стране», - заявил Путин.

Моралес подтвердил интерес Боливии к развитию сотрудничества, в том числе в области добычи лития. Президенты намерены обсудить и международную повестку дня. Встреча в узком формате проходит с участием глав МИД и министров энергетики.