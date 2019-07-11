Путин отреагировал на предложение Зеленского расширить число участников нормандского формата
По словам президента, Россия не отказывалась ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу с участием глав Америки, Великобритании, Германии и Франции.
«Это может быть интересно», - заявил президент.
Он отметил, что наша страна никогда не отказывалась расширить нормандский формат. Путин отметил, что к проработке переговоров можно будет приступить после формирования правительства на Украине.
«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», - заявил президент.
Владимир Путин также добавил, что не знает, как отреагируют другие участники на предложение украинского президента.