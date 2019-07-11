После взрыва вырубило электричество в поликлинике: очевидцы о пожаре в Мытищах

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах один человек погиб, еще 14 пострадали, сообщили в МЧС.

Открытое горение ликвидировали, но огонь перекинулся на соседние сооружения - пожар охватил административное здание, склад, а также школу, которая находится на реконструкции. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

Очевидцы рассказывают, что пожару предшествовал взрыв. Огненный факел достигал 50 метров в высоту, а столб густого черного дыма можно было наблюдать за десятки километров.

«Когда случился взрыв, у нас в поликлинике на несколько минут вырубило свет. Мы не знали, что случилось. Потом, когда в поликлинику залетел мужчина, у него на лице были царапины ссадины, как будто кто-то оцарапал. Он сразу начал звать врачей, что нужна первая помощь», - рассказала Анастасия.

На месте работают десятки пожарных расчетов, туда направили пожарный поезд, для тушения использовали и вертолеты. По предварительным данным, возгорание началось из-за прорыва газопровода. За пределами станции топливо под давлением стало выходить из трубы.

Следственный комитет объявил о проверке. ТЭЦ в Мытищах относительно новая станция, поскольку ее ввели в строй в 1992 году.