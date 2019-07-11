Начальник омской полиции избил машиниста в московском метро

Начальник УМВД по Омску Алексей Меркушов был задержан в Москве за драку с машинистом в метрополитене, сообщили в полиции.

Инцидент произошел на станции метро «Каширская». Мужчины повздорили, затем конфликт перерос в драку, в результате чего сотрудника московского метрополитена госпитализировали с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой.

Как пишет ТАСС, Меркушова задержали с признаками алкогольного опьянения, однако он отказался от медицинского освидетельствования. Отмечается, что у машиниста также был выходной и, судя по протоколу, он был нетрезв.

«Меркушов ранее прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ, в момент конфликта с машинистом он был слушателем этого учебного заведения», - уточнили правоохранители.

Как отметили в МВД РФ, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. Слушатель был отчислен из Академии управления, добавили в пресс-службе вуза.