По факту пожара на ТЭЦ в Мытищах возбуждено уголовное дело

После пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса)», - говорится в сообщении СК.

Пожар на ТЭЦ начался сегодня утром. В результате происшествия погибла женщина-охранник, за медпомощью обратились еще 13 человек.

«По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор"», - заявили в СК.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На помощь в тушении в Подмосковье были отправлены пожарные из Москвы. Возгорание тушили с помощью вертолета.