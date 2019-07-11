На пострадавшей от урагана части Греции могут находится 20 тысяч россиян
На курортах Халкидики, которые пострадали от урагана 10 июля, могут находиться почти 20 тысяч российских туристов. По данным туроператоров, эвакуация отдыхающих в связи со стихией не проводилась, разрушений в отелях нет.
Жертвами разгула стихии стали двое россиян, 39-летний отец и его двухлетний сын, они отдыхали в одном из отелей курортного поселка Неа Потидия (Халкидики). Также из-за урагана погибли еще четверо туристов из Румынии и Чехии, сообщает АТОР.
По информации греческих СМИ, за помощью к медикам обратилось почти 150 человек. Торнадо вызвало в регионе сбои в подаче электричества. В настоящее время греческое правительство уже ведет восстановительные работы.
Туроператоры сообщает, что сильный ураган, который продолжался почти час, затронул прибрежные районы полуострова Халкидики: Кассандру и Ситонию, но туристическая инфраструктура данных районов не пострадала.