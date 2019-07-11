Международный военно-морской салон стартовал в Петербурге

Вице-премьер Юрий Борисов открыл Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. На выставке представлены 28 иностранных компаний, свое участие подтвердили 45 делегаций из 33 стран.

Российским разработчикам тоже есть, что показать. Среди главных новинок - проект атомного авианосца, подлодка с анаэробным двигателем и беспилотные скоростные катера.

Юрий Борисов выразил уверенность, что салон позволит всем участникам расширить деловые контакты и укрепить военно-техническое сотрудничество.

Организаторы приготовили для гостей также яркую показательную программу. В ней задействуют 17 кораблей, включая новейший фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий» и малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов». Выставка будет работать до 14 июля.