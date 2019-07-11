Зеленский предложил устроить люстрацию чиновникам эпохи Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц Украины, занимавших свои посты с 2014 год по 19 мая 2019 года, в бездействии и предложил усилить люстрацию. Об этом он заявил в своем видеообращении.

«Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию — мы предлагаем ее усилить», - предложил глава государства.

Зеленский отметил, что стране не нужны парламентарии и чиновники, которые не ходят на работу и которым плевать на украинских граждан.

«Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, которые строят дороги только в собственном Facebook и рожают детей в Америке? Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?», - заявил Зеленский

Команда украинского лидера разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попали чиновники, занимавшие во время президентства Петра Порошенко высшие должности, в том числе глава государства. В их число попали председатель Верховной Рады, генпрокурор, председатель СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председатели ГФС и таможни, секретарь СНБО, руководители оборонных предприятий.

«Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича, который называет граждан ублюдками, выбивает из рук телефоны и обещает дать им всем по морде? Я каждый день ломаю голову, что с ними со всеми делать», - подчеркнул шестой президент Украины.

По его словам, он всего лишь два месяца возглавляет страну, но так и не понял, «зачем нужна армия чиновников, которые не ходят на работу». Владимир Зеленский задался вопросом, может стоит «обменять их на всех военнопленных». Как подытожил президент Украины, у него просто «не хватает цензурных слов» после общения с чиновниками разных уровней.