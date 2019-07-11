Советник Зеленского предложил новое название России

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию на картах и изменить название русского языка.

По его мнению, у каждого языка есть свои диалекты, отличающиеся грамматически и лексически. В связи с этим Украине нужно переименовать русский язык, чтобы людям было «легче отличить» его от «украинского русского».

«Например, сказать, что у нас русский язык, а там - российский. У нас есть украинская "мова", единая, державная и есть "мовы" национальных меньшинств, среди них венгерская, болгарская, румынская, польская, а есть еще "руська". Давайте ее так и назовем – "руська мова"», - считает советник.

Также Потураев уверен, что Россию следует переименовать на картах в «Московию». Об этом он заявил в интервью каналу Ukrlife.TV.

Ранее на Украине уже вступил в силу закон о функционировании украинского языка, который обязывает использовать госязык во всех сферах жизни.