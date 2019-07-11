При пожаре на ТЭЦ в Подмосковье погиб один человек

При крупном пожаре на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах погиб один человек. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС России.

По данным РИА Новости, жертвой возгорания стала женщина-охранник.

Пожар на станции высокого давления начался утром 11 июля. В настоящее время возгорание удалось локализовать. К тушению пожара была привлечена авиация.

По информации МЧС, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 13 человек. Электроснабжение района не было нарушено.