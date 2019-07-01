Туск приостановил экстренный саммит ЕС

Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщил представитель Евросовета.

«Саммит приостановлен Туском. Он проведет двусторонние встречи с лидерами. Саммит будет возобновлен после окончания двусторонних переговоров», - заявил он.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на европейский источник на полях саммита, такое решение Туска демонстрирует то, что обсуждение зашло в тупик.

Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, который был созван неделю назад Туском, начался в воскресенье, 30 июня, в Брюсселе. Однако мероприятие состоялось с трехчасовой задержкой и проходило при полной неопределенности.

Кроме того, заявления участников имели большие расхождения относительно кандидатуры на должность председателя Еврокомиссии. В настоящее время ни один из кандидатов не сумел набрать большинство голосов: лидеры стран группируются и блокируют кандидатов, против которых выступают.