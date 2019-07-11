В Чернобыле задержаны сталкеры из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и России задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции.

«Двух граждан Великобритании обнаружили в поселке Припять и одного гражданина РФ - в районе селе Терехи», - сказано на официальной странице Национальной полиции Украины в Киевской области в Facebook.

В сообщении говорится, что все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма, там они находились около суток.

В отношении сталкеров составили административные протоколы, им угрожает штраф. Также данные о нарушениях были направлены в СБУ и Госпогранслужбу.

Катастрофа на ЧАЭС произошла в апреле 1986 года, на станции взорвался четвертый энергоблок. В Белоруссии площадь радиационного загрязнения составила почти 46,5 тысячи квадратных километров. В 12 областях Украины были загрязнены 50 тысяч квадратных километров. От радиоактивного загрязнения также пострадали 19 регионов России с территорией около 60 тысяч квадратных километров.