Замечания к ракете «Протон» поставило под угрозу пуск с Байконура

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечание к ракете-носителю «Протон», с помощью которой 12 июля должна быть запущена обсерватория «Спектр-РГ».

«Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что вопрос рассмотрят на заседании госкомиссии на Байконуре, где решат по поводу пуска, произведут его в основное или в резервное время.

Ранее пуск уже переносили с 21 июня на 12 июля в 15.31 мск из-за проблем с аккумулятором астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», которую предстоит вывести на орбиту.

Напомним, «Спектр-Р» является совместным российско-германским проектом, главной задачей которого станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория отсканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью.