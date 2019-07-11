В МЧС опровергли информацию об увеличении площади возгорания на ТЭЦ в Мытищах

В МЧС опровергли информацию о том, что площадь возгорания на ТЭЦ-27 «Северная» в Мытищах увеличилась. Пожар возник в отдельно стоящем здании.

«Там не увеличение площади пожара, там идет возгорание отдельно стоящего здания, которое находилось на реконструкции. Возгорание произошло по деревянной кровле, обрешетке», - сообщили «Звезде» в МЧС.

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Площадь возгорания составила 1080 квадратных метров. В МЧС добавили, что пожар в административном здании и непосредственно на станции высокого давления, локализован.

К тушению привлечены пожарные из Подмосковья и Москвы. На месте пожара работает вертолет.