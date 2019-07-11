Пожар с воздуха: коптер снял полыхающей ТЭЦ в Мытищах
Возгорание на территории ТЭЦ-27 в Мытищах удалось локализовать. На месте работают пожарные из Москвы и Подмосковья.
© Видео: ТРК "Звезда"
Пожар на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах сняли с беспилотника. Он смог подлететь максимально близко к полыхающему зданию. На кадрах видно, как клубы пламени и дыма поднимаются в небо.
Пожар на станции высокого давления начался утром. Сейчас специалистам из Москвы и Подмосковья удалось его локализовать. К тушению крупного пожара привлекли и авиацию.
По данным МЧС, в результате ЧП за помощью к медикам обратились 11 человек. Электроснабжение района не было нарушено.