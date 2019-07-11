Генштаб РФ сообщил о подготовке США к размещению ракет в Румынии в нарушение ДРСМД

Пентагон может ускорить темп подготовки объектов к размещению на своей базе в Румынии американских крылатых ракет большой дальности. С таким заявлением выступил представитель Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Андрей Стерлин.

Он не исключил, что военное командование Соединенных Штатов не стали ждать завершения юридических процедур по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Стерлин напомнил, что в мае американцы также начали модернизацию своей базы с наземным противоракетным комплексом Aegis Ashore в Румынии, а перед этим Вашингтон объявил о приостановке участия в ДРСМД.

«Нельзя исключать, что в Пентагоне решили, не дожидаясь завершения юридических процедур по договору РСМД, ускорить подготовку объекта в Румынии для размещения крылатых ракет большой дальности», - приводит его слова «Интерфакс».

Стерлин также отметил, что в Румынии размещены пусковые установки Mk-41, применяющиеся для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования, в частности Tomahawk.