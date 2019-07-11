Фейерверк из парашютов и «афганский заход»: кадры совместных учений ВДВ и транспортной авиации

Совместные учения ВДВ и транспортной авиации проходят сразу в нескольких регионах. Перед бойцами стоит задача отбить у террористов важные стратегические объекты. Для этого из Крымска и Краснодара в воздух поднялись больше 40 самолетов Ил-76, приземлялись две тысячи парашютистов в Костромской и Ульяновской областях.

Военные осуществляли погрузку в самолет под покровом ночи, как и положено в реальной боевой ситуации. 40 бортов Ил-76 из Оренбурга, Пскова, Твери собрались, чтобы выполнить сложнейшую учебную задачу. Для того, чтобы самолеты встали в строй в небе, репетиция проходила на земле.

Военнослужащие на самолетах выполнили сложнейший элемент - на так называемый «афганский заход» экипажи осуществляют только в экстренный случаях.

Также десантники провели массовую высадку в Крыму. Две с лишнем тысячи раскрытых куполов в небе с земли выглядят как фейерверк из парашютов.

Военно-транспортные самолеты формируют воздушный строй - порядок и дистанцию в нем важно точно соблюдать, чтобы выброска десанта прошла максимально безопасно.