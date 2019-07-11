Налог на роскошь могут усовершенствовать

Счетная палата предложила внести изменения в налог на роскошь, так как обнаружила несколько марок дорогостоящих машин, которые не входят в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами.

«В списке не оказалось таких представителей премиального класса как TeslaMotors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron GrandSport», - пишет РИА Новости со ссылкой на Счетную палату.

Отметим, что перечень дорогих автомобилей ежегодно публикуется на сайте министерства промышленности и торговли. На данный момент в нем числятся 1193 модели.

«Результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей.

Кроме того, в Счетной палате отметили, что на определенные модели автомобилей, находящиеся в списке, повышающий коэффициент транспортного налога не применяется в первый год выпуска.

Налог на роскошь распространяется на автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.