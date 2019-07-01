Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Психологическое состояние Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное крыло тюрьмы Бермарш. Такое заявление сделал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

«Он (Джулиан Ассанж - прим. ред.) стабилизировался. Конечно, он в лучшем состоянии, чем был несколькими неделями ранее… Но он все еще страдает», - приводит РИА Новости слова Храфнссона, который посетил основателя WikiLeaks 26 июня.

Ранее сообщалось, что Джулиана Ассанжа навестил в тюрьме его отец Джон Шиптон. Как позже рассказал Шиптон, у его сына появились проблемы со здоровьем, он потерял десять килограммов веса, однако его состояние стабильное.

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. Одиннадцатого апреля этого года основатель WikiLeaks был задержан полицией, после того как диппредставительство выдворило его со своей территории.

По мнению отца Ассанжа, Эквадор таким образом пытался заплатить США за содействие в получении очередного транша от МВФ.

В США основатель WikiLeaks обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома. Британский суд 2 мая предоставил Соединенным Штатам 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа.