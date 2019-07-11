Камера видеонаблюдения засняла момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент взрыва на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах. На кадрах, опубликованных каналом 112, видно, как в небо резко поднимается пламя.

По данным МЧС, пожар произошел на станции высокого давления. ТЭЦ горит на пересечении Волковского и Осташковского шоссе. Пожар удалось локализовать на площади 800 метров. К его тушению привлекли подмосковных, московских специалистов и вертолет.

В результате происшествия электроснабжение района нарушено не было. Автомобилисты на ближайших к городу шоссе встали в пробках.

В МЧС заявили, что число пострадавших в результате пожара возросло до 11.