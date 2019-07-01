Один раз в жизни: в Крыму впервые за полвека зацвела агава

В Никитском ботаническом саду Крыма зацвела агава. Событие для научного мира во многом уникальное, так как цветет этот кактус лишь единожды, а тут цветами покрылись сразу четыре растения.

Сейчас многочисленные посетители спешат к оранжерее, чтобы своими глазами увидеть это редкое явление.

Ботаникам известно свыше ста видов агавы, которые достигают в высоту 12 метров. Родиной кактуса считаются пустыни Мексики, а также Южная и Северные Америка, где это растение распространено во многих видах.

«Уникальность данного события в том, что агава готовится к цветению всю свою жизнь и цветет лишь единожды. Одной из этих агав понадобилось, чтобы показать себя во всей красе, 48 лет, и ее единственное стреловидное соцветие усыпано тысячами цветов! Это не преувеличение: одно соцветие может содержать до 17 тысяч мелких желто-кремовых цветков. В течение суток эта стройная деревянистая стрелка, достигающая 8-12 метров в высоту, удлиняется от семи до 20 сантиметров и напоминает своей формой канделябр», - рассказал директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

В Никитском ботаническом саду на юге Крыма цветет вечнозеленая агава с огромными листьями, привезенная из Аризоны. Благодаря усилиям ботаников сада удалось прижить в его оранжереях 24 вида редкоцветущего растения.

Цвести агава будет все лето, после чего образуются плотные кожистые плоды и многочисленная корневищная поросль.