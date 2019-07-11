Генштаб РФ: Америка планирует создать ударный эшелон системы ПРО в космосе

США намерены создать в космосе ударный эшелон системы ПРО. Об этом на слушаниях в Госдуме заявил Начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.

«Озабоченность вызывает намерение США создать космический эшелон с ударными средствами противоракетной обороны для поражения баллистических ракет на ранних стадиях их полета. Это прямой путь к милитаризации околоземного пространства», - цитирует «Интерфакс» Андрея Стерлина.

Кроме того, он пояснил, что такие действия могут привести к крайне негативным последствиям для международной безопасности.

Также на слушаниях в Госдуме Стерлин заявил о нарушении США обязательств по СНВ. В частности, указал он, со стороны Америки не выполняются условия по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.