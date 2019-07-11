Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован на площади 800 квадратных метров

В МЧС по Московской области рассказали «Звезде», что пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах в 13.15 по местному времени был локализован на площади 800 квадратных метров.

Также в ведомстве рассказали, что в результате возгорания число пострадавших увеличилось до 11 человек.

Сегодня, 11 июля, в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе произошел крупный пожар на ТЭЦ-27 «Северная». В МЧС рассказали, что пожар произошел на станции высокого давления.

На месте работают пожарные расчеты. Из-за возгорания перекрыли движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области.