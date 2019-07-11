Пожар на ТЭЦ в Мытищах не нарушил электроснабжение района

Возгорание газопровода, осуществляющего подачу газа на ТЭЦ-27 «Северная» в деревне Челобитьево в подмосковных Мытищах, произошло 11 июля. Столб огня высотой несколько метров был виден со стороны МКАДа.

Пламя охватило технические помещения и хозяйственное здание. Самому энергообъекту и находящимся на его территории постройкам ничто не угрожает.

Пожар на ТЭЦ не повредил проходящую рядом линию электропередачи, перебоев в электроснабжении нет, сообщила пресс-служба компании «Россети Московский регион».

«Осуществляется непрерывный контроль за работой энергооборудования. В случае необходимости все потребители будут переведены на резервную схему электроснабжения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожара аварийно отключился, прекратив выработку электроэнергии, один из энергоблоков. Из-за ЧП перекрыто Осташковское шоссе по направлению в Московскую область.

За медицинской помощью обратились 11 человек. К тушению было привлечено большое количество техники, в том числе силы МЧС из Москвы, авиация, пожарный поезд.