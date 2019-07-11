Украинский генерал заявил, что все равно проведет отмененный Зеленским парад

Командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал Михаил Забродский предложил провести альтернативный, неофициальный военный парад в День Независимости страны.

Его видеообращение к украинским военным опубликовал в Facebook бывший советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

«Для большинства военных принять участие в параде и представлять Вооруженные силы - большая честь», - заявил Забродский.

Во вторник, 9 июля украинский президент Владимир Зеленский отменил «помпезный и недешевый» парад на Украине. Вместо этого сэкономленные средства он пообещал отдать военным в виде премий.

Зеленский добавил, что День независимости, который отмечается 24 августа, все равно будут праздновать, но в «новом формате».

Первый парад на День независимости прошел на Украине в 1991 году, однако это мероприятие отмечали не каждый год.