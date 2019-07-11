«Мосэнерго»: после возгорания на ТЭЦ в Мытищах станция снижает мощность до нуля

В «Мосэнерго» рассказали «Звезде», что произошло возгорание газопровода, который подает газ ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.

«Сегодня около 11.00 по московскому времени произошло возгорание газопровода, осуществляющих подачу газа на ТЭЦ-27. Возгорание произошло за территорией станции. Генерирующее оборудование ТЭЦ-27 не пострадало», - рассказали в компании.

В пресс-релизе «Мосэнерго» сказано, что, по предварительной информации, горит цистерна с маслом. Наблюдается факельное горение высотой до 20 метров на площади 150-200 квадратных метров.

«Станция снижает мощность до нуля, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях», - отмечается в сообщении компании.

Сегодня, 11 июля, в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе вспыхнула ТЭЦ-27 «Северная». В МЧС рассказали, что пожар произошел на станции высокого давления. По предварительной информации, в результате возгорания пострадали 11 человек.

На месте работают пожарные расчеты. Из-за пожара пришлось перекрыть движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области.