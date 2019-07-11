Заместитель главы ПФР задержан по подозрению в даче взятки
Информацию о задержании Алексея Иванова подтвердил глава Пенсионного фонда РФ.
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Следственными органами задержан зампред правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов. Его подозревают в даче взятки. Об этом сообщил глава ПФР Антон Дроздов.
«Его задержали. По всей ситуации оказываем содействие», - цитирует РИА Новости Дроздова.
Алексей Иванов вступил в должность заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в 2017 году. До этого он работал советником председателя правления. Он курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности, предоставления ПФР в электронном виде.