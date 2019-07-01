Экс-мэр Риги Нил Ушаков заявил об уголовном преследовании

Бывший мэр Риги и лидер социал-демократической партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии, Нил Ушаков официально получил статус подозреваемого от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Сотрудники бюро обнаружили в его кабинете самодельное записывающее устройство, рассказал Ушаков на своей странице в Facebook.

Политик акцентировал внимание на том, что это произошло в его последний день в Рижской думе, откуда он должен был перейти на работу в Европарламент.

«В моем кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон», - пояснил Ушаков.

По словам экс-мэра Риги, подобная находка вызвала у него «немало удивления», однако еще больше его поразил сам факт признания подозреваемым и то, что случилось это накануне начала работы в Европарламенте.

«И конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ», - с иронией отметил он.

В начале апреля министр окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил Ушакова в отставку с поста градоначальника. Последний обратился в суд, чтобы оспорить это решение, а также заявил о намерении добиться уголовного преследования для Пуце. Двадцать пятого мая Ушакова избрали в Европарламент, после чего он официально покинул пост мэра Риги по собственному желанию.