Минобороны обвинило США в нарушении обязательств по СНВ
В частности, со стороны Америки не выполняются условия по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет.
© Фото: U.S. Department of Defense, Globallookpress
США не выполняют условия по двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенному с Россией. Об этом заявил начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.
Выступая в Госдуме, Стерлин, отметил, что со стороны Америки превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции.
Обязательства не выполняются, в частности, по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, приводит слова Андрея Стерлина РИА Новости.