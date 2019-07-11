Минобороны обвинило США в нарушении обязательств по СНВ

США не выполняют условия по двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заключенному с Россией. Об этом заявил начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.

Выступая в Госдуме, Стерлин, отметил, что со стороны Америки превышение по носителям сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции.

Обязательства не выполняются, в частности, по переоборудованию части тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, приводит слова Андрея Стерлина РИА Новости.