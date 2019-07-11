Тушение пожара на мытищинской ТЭЦ взял под контроль глава Подмосковья
В результате пожара на пересечении Волковского и Осташковского шоссе, по предварительной информации, пострадали пять человек.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев контролирует ситуацию с пожаром на теплоэлектростанции в Мытищах.
«Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием на территории Северной ТЭЦ в Мытищах под личный контроль», - заявили в пресс-службе правительства Московской области
ТЭЦ-27 «Северная» загорелась сегодня утром. «360» передает, что на место выехали все оперативные службы.
К тушению привлекли и московских специалистов. В Мытищи направили 50 единиц техники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На место тушения пожара также прилетел вертолет.