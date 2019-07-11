Тушить пожар на ТЭЦ в Мытищи прилетел вертолет

На место пожара на ТЭЦ в подмосковные Мытищи прилетел вертолет. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.

В МЧС по Московской области заявили, что, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 11 человек.

В районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе вспыхнула ТЭЦ-27 «Северная». В МЧС рассказали, что пожар произошел на станции высокого давления.

На месте работают пожарные расчеты. Из-за пожара пришлось перекрыть движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области.