Тушить пожар на ТЭЦ в Мытищи прилетел вертолет
В районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе полыхнула ТЭЦ-27 «Северная».
© Видео: Оксана Громова, ВКонтакте © Фото: Оксана Громова, ВКонтакте
На место пожара на ТЭЦ в подмосковные Мытищи прилетел вертолет. Видео с места происшествия публикуют очевидцы в социальных сетях.
В МЧС по Московской области заявили, что, по предварительным данным, в результате пожара пострадали 11 человек.
В районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе вспыхнула ТЭЦ-27 «Северная». В МЧС рассказали, что пожар произошел на станции высокого давления.
На месте работают пожарные расчеты. Из-за пожара пришлось перекрыть движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области.