Россияне назвали лучшие зарубежные страны для удаленной работы

Италия и Испания, по мнению россиян, являются самыми удобными странами для жизни и работы на удаленной основе. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на данные сервиса по продаже билетов.

Специалисты опросили около тысячи пользователей в соцсетях. Большинство опрошенных, если бы у них была возможность работать удаленно, то уехали бы жить в Италию. Так ответили 20% респондентов. Чуть меньше, 17%, выбрали Испанию. В тройку самых удобных стран для проживания и удаленной работы вошел Таиланд, за который проголосовали 10% участников.

Эти страны привлекают россиян солнечной погодой, близостью моря, хорошим уровнем жизни, высоким качеством продуктов и наличием свежих овощей и фруктов. При этом жизнь в европейских странах смущает россиян дорогой жизнью. А Таиланд привлекает путешественников дешевым жильем, доброжелательными местными жителями и относительной безопасностью жизни.

Интересно, что 5% опрошенных предпочли бы жить и работать удаленно в России. Такой выбор пользователи объяснили тем, что здесь жить дешевле, чем в тех же европейских странах, а в больших российских городах уровень жизни не хуже.

В рейтинг вошли такие страны, как Бразилия, Германия, Индия, Португалия, Франция, Вьетнам, Кипр и Марокко. В США, при возможности работать удаленно, уехали бы 5% участников соцопроса. Эту страну респонденты выбрали из-за высокого уровня жизни, отличной медицины и качественных продуктов питания.