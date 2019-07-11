Врачи рассказали о состоянии вызволенных из тюрьмы в Ираке российских детей

Детей, спасенных из тюрьмы в Ираке, осмотрят врачи Национального центра здоровья. Как сообщил корреспондент «Звезды», самому маленькому из 33 прилетевших спецбортом МЧС из Багдада детей - год и один месяц, а самому старшему - четыре года. В самолете, оборудованном медицинскими модулями, их сопровождали спасатели МЧС России, врачи-педиатры и психологи.

В Центре детей встретили официальные опекуны, как правило, родственники: бабушки и дедушки, тети и дяди. Как рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, была сделана специальная генетическая экспертиза, чтобы подтвердить родственные связи детей и их российских родственников, и только после этого началась процедура их вывоза в Россию из Ирака.

Большинство из привезенных родились на территории Ирака. Они, несмотря на возраст, содержались в тюрьме в закрытых помещениях, отдельно от их арестованных родителей.

По словам врачей, дети не истощенны, однако по ним видно, что они находились там, где было мало солнца. У одного из малышей отит, еще у нескольких - респираторные инфекции. Всех спасенных ребят проверят на педикулез и другие заболевания, как только они отдохнут после перелета.

Медики отмечают, что если у детей не будет противопоказаний, то их постараются как можно быстрее отпустить к родственникам и опекунам. У всех прибывших есть российские документы, и уже скоро они отправятся домой, где ими займутся местные власти.