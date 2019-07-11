ВСУ открыли огонь по сотрудникам МЧС ДНР, приехавшим тушить школу

Сегодня ВСУ обстреляли сотрудников МЧС ДНР, которые приехали в село Луково Тельманоского района тушить пожар, вызванный более раним артналетом. Пожарные смогли укрыться во дворе одного из домов. Пострадавших среди личного состава нет, однако повреждения получил пожарный автомобиль.

По окончанию обстрела пожарные продолжили ликвидировать возгорание. От более раннего обстрела пострадали здание школы и несколько частных домов. Он велся из артиллерийских систем калибра 122-мм. Обстрел начался, по заявлению представителей ДНР в СЦКК и переговорном процессе, в районе четырех часов утра.

Ранее стало известно, что в Горловке в результате обстрела погибла местная жительница 1949 года рождения. Осколок смертельно ранил ее в сердце. По информации мера города, обстрел продолжается уже несколько часов.

Обострение обстановки фиксируется на всех направлениях. Массированные обстрелы населенных пунктов начались с трех часов ночи и продолжаются по настоящее время. Всего по территории республики было выпущено порядка 50 снарядов калибра 122-мм, запрещенных минскими соглашениями.