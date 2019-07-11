На Осташковском шоссе перекрыто движение из-за пожара на ТЭЦ

Движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области перекрыто из-за крупного пожара на подмосковной ТЭЦ-27 «Северная». Рядом с Мытищами автомобилисты встали в пробках. Об этом сообщили в ЦОДД.

«Из-за пожара на ТЭЦ «Северная» перекрыто движение на Осташковском шоссе от МКАД в сторону области. Затруднено движение на участках Осташковского, Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах», - сообщили на странице ЦОДД в Twitter.

Добавляется, что водители могут проехать по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.

Пожар, по данным МЧС, произошел на станции высокого давления. В результате происшествия, по предварительным данным Всероссийского центра медицины катастроф, пострадали пять человек.