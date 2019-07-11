В Приморье еще три косатки покинут «китовую тюрьму»

Еще трех косаток из «китовой тюрьмы» в Приморском крае готовятся выпустить на волю. Двух самок и самца погрузили в специальные контейнеры с морской водой, теперь им предстоит преодолеть почти две тысячи километров до Охотского моря.

В пути каждое животное будут сопровождать несколько специалистов-биологов.

Это уже вторая партия млекопитающих, первую из двух косаток и шести белух выпустили в море 27 июня. Это стало возможным благодаря широкому общественному резонансу вокруг «китовой тюрьмы», где держали незаконно отловленных животных. Их планировали продать в зарубежные океанариумы.