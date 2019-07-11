Собянин направил московских пожарных на тушение огня на ТЭЦ в Мытищах

Московское отделение МЧС направляет дополнительно 50 единиц техники для тушения пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в районе Волковского и Осташковского шоссе на газовой станции высокого давления. На место происшествия выехали все крупные силы МЧС. К ликвидации огня будет привлечена авиация, а также пожарный поезд.

«По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ», - написал градоначальник в своем Twitter-аккаунте.

На месте возгорания работают более 80 человек личного состава и 20 единиц техники. Группировка будет еще увеличиваться.

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров, а высота горящего факела порядка 50 метров. Кадры яркого пламени и густого дыма видны на несколько километров. За медицинской помощью обратились шесть человек после отравления угарным газом. Никто не погиб.