При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали пять человек

Во Всероссийском центре медицины катастроф сообщили о пяти пострадавших в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах. В МЧС отметили, что это предварительные данные.

В районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе полыхнула ТЭЦ-27 «Северная». В пресс-службе МЧС по Московской области сообщили, что пожар произошел на станции высокого давления.

На опубликованных кадрах видны высокое пламя и клубы дыма. На место выехали пожарные расчеты. Сообщается, что в тушении примет участие авиация.