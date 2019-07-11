Консульство в Салониках подтвердило гибель двух россиян в Греции

Во время сильного шторма в Греции погибли двое россиян - мужчина с двухлетним сыном. Эту информацию подтвердили «Звезде» в консульстве нашей страны в Салониках.

Сообщается, что инцидент произошел у гостиницы на полуострове Халкидики, где отдыхала семья. Ураганный ветер повалил дерево, и оно упало на россиянина с ребенком. От полученных травм они скончались.

Всего жертвами стихии стали шестеро иностранцев. Сильные порывы ветра переворачивали машины, фонарные столбы и другие конструкции. Ураган сопровождался дождем и градом. Десятки человек обратились за помощью к медикам - чаще всего с переломами.