Режиссеру фильма «В борьбе за Украину» поступают угрозы

Режиссеру документального фильма «В борьбе за Украину» угрожают. Сам Игорь Лопатенок отмечает, что в документальной ленте он упоминает имена людей, которых это и разозлило, однако он считает, что об их действиях надо говорить.

«Естественно, на Украине меня обвиняют во всех смертных грехах и желают гореть в аду. Я получил первые угрозы в первую же ночь, когда мы релизнули трейлер», - рассказал Лопатенок в интервью телеканалу «360».

Фильм «В борьбе за Украину» посвящен событиям на Майдане и в стране в целом. Ранее он получил специальный гран-при на кинофестивале в Италии.

Для киноленты интервью давал Владимир Путин. Он пообщался с режиссерами.

В интервью он отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко хотел всеми способами удержать власть, поэтому подготовил провокацию в Керченском проливе.

В ноябре 2018-го три украинских судна вошли в территориальные воды России. Моряки отказались подчиняться приказам погранслужбы ФСБ и были задержаны. Их обвиняют в нарушении госграницы.

Российские зрители смогут увидеть киноленту 19 июля.