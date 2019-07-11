К тушению крупного пожара на ТЭЦ в Мытищах привлекут авиацию

Для тушения крупного пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах готовится авиация. На место происшествия переброшены все крупные силы МЧС.

Пламя полыхает в районе пересечения Волковского и Осташковского шоссе. Столб дыма и огня виден за километры. Видео яркого факела высотой в 50 метров и черного зарева публикует «Звезда».

Причиной возгорания мог стать взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС по Подмосковью сообщили, что загорелась станция высокого давления.

По словам очевидцев, были слышны взрывы. По неподтвержденным данным, пострадали восемь человек, огонь перекинулся на соседние здания, в частности пострадали очевидцы.